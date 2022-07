Mit dem TT-Café in Imst durch den Samstagvormittag

Eine tolle Veranstaltung am Samstagvormittag ging mit dem heurigen TT-Café am Oberen Sparkassenplatz in Imst über die Bühne. Die Gelegenheit zum entspannten Frühstück wurde gern genutzt.

Von Thomas Parth, Fotos: Axel Springer

Imst – Besser hätte es kaum laufen können: Zahlreiche TT-Leserinnen und TT-Leser fanden den Weg auf den Oberen Sparkassenplatz in die Bezirkshauptstadt, bestens versorgt mit einem kostenlosen Frühstück mit Gebäck aus der Hofer Backbox, Kaffee von Testa Rossa caffè vom Handelshaus Wedl und Mineralwasser von Silberquelle. Mit 2900 Kaffees, je 650 Laugenstangerln und Topfengolatschen sowie rund 300 Pizzastangen wurden die TT-Abonnenten und -Leser des Bezirks in Imst verwöhnt.

Sommer, Sonne, lachende Kinder und eine gute Zeitung: Die Tiroler Tageszeitung begrüßte ihre Leserschaf­t zum kostenfreien Frühstück für die ganze Familie.

Die chillige Live-Musik steuerte die Band Prime Time bei, während Moderatorin Lisa Kuprian gekonnt durch den Vormittag führte. Spannende Interview-Gäste holte TT-Chefredakteur Alois Vahrner zu sich auf die Bühne. Den Start machten BM Stefan Weirather und der aus Imst stammende Tiroler Militärkommandant Ingo Gstrein. BM Weirather setzte Prioritäten und wollte „bei den Menschen sein“ und „schwänzte“ fürs TT-Café sogar den VP-Parteitag. TT-Chefredakteur Vahrner bohrte etwas nach, bis Weirather deutlich machte, sich künftig 100-prozentig für Imst zu engagieren. Für ein Landtagsmandat werde Weirather, aktuell VP-Gesundheitssprecher im Landtag, nicht mehr zur Verfügung stehen. Ingo Gstrein sah die Vertrauenswerte des Bundesheeres durch die aktuellen Krisen im Steigen: „Wir sind auch im Straßenbild sichtbar. 100 Mann stehen am Brenner und Reschen im unterstützenden Grenzeinsatz.“

Mit Alexander Gritsch war der Tiroler Behindertensportler des Jahres zu Gast bei CR Alois Vahrner (v.l.) auf der Bühne.

In „Runde zwei“ berichtete Gamze Yilmaz-Sahan vom SOS-Kinderdorf über die Aufnahme von 50 Flüchtlingskindern aus der Ukraine: „Für mich als Imsterin war es sehr berührend zu sehen, wie die Imster zusammenstehen und gemeinsam helfen.“ Die Aufgabe der Kunst sei es, unsere Schmerzpunkte herauszufinden und im besten Fall humorvoll darzustellen, so Hannah Philomena Scheiber: „Über sich selbst lachen zu können, wäre das Ziel.“ Ob der Tourismus im Ötztal bereits so weit sei, wollte die Gurgler Künstlerin nicht beantworten. Für Sabine Schuchter ist das Museum im Ballhaus „das Gedächtnis“ der Stadt, das zur Reflexion über die Geschichte einlädt.

Hannah Philomena Scheiber und Gamze Yilmaz-Sahan (v. l.) beim Interview auf der Bühne.

Tirols Behindertensportler des Jahres, Alex Gritsch, dankte dem Publikum für seine Wahl: „Die Ziele sind relativ hoch gesteckt. Top 5 wären in Kanada, bei der WM kommendes Monat, schon super!“ Beim Sport fühle er sich „frei wie jeder andere auch, halt nur im Sitzen“, lacht der Heeressportler. Ebenfalls, wie Gritsch, aus Tarrenz stammt der Historiker Tobias Pamer. Schon in jungen Jahren habe er sich für die Ritter interessiert und sei ziemlich enttäuscht darüber gewesen, dass diese Berufswahl heutzutage nicht mehr möglich sei. „Darum habe ich mich für das entschieden, was dem am nächsten kommt“, so der Historiker und Autor. Er forscht nicht nur zu dem Herrschergeschlecht der Starkenberger – er trinkt auch das gleichnamige Bier, verrät Lokalpatriot Pamer schlagfertig.

Ein „Ritter aus Leidenschaft“ wurde aus Tobias Pamer nicht. Dafür allerdings ein ebenso leidenschaftlicher Historiker und Talk-Gast.

Gegen Ende erklommen Tini Gastl vom mitgliederstärksten Verein in Imst, dem Alpenverein, sowie der Holz-Industrielle und größte Arbeitgeber in Imst, Michael Pfeifer, das Podium. „Nach Corona haben wir einen echten Boom zu verzeichnen. Jetzt wollen alle raus“, so Gastl. Die Blockabfertigung, Preissteigerungen sowie der Arbeitskräftemangel machen auch Holz Pfeifer zu schaffen, wobei Strom und Wärme aus eigenen Biomasse-Kraftwerken stammen, bestätigt Pfeifer.

Weirather, Halmer, Tilg, Kofler und Neyer mit Sailer (v. l.) bei der Preisvergabe, im Hintergrund „Prime Time“.