Tirol Kliniken: Corona-Impfpflicht bei Neueinstellungen fällt

In allen Tirol Kliniken gelten nach wie vor die 3-G-Regel und Maskenpflicht.

Innsbruck – Mit Ende August 2021 wurde eine Corona-Impfung zur Bedingung bei Neueinstellungen an den Tirol Kliniken (Innsbruck, Hall, Hochzirl/Natters) eingeführt. Auch für jene, die dort ein Praktikum absolvieren. Die Empfehlung von Gesundheitslandesrätin Annette Leja sorgte damals für einen politischen Schlagabtausch. Nun wird diese Impfpflicht wieder aufgehoben.

Man aktualisiere die Covid-19-Schutzmaßnahmen und würde in diesem Zusammenhang „den diesbezüglichen Infektionsschutz als zwingende formale Voraussetzung“ aufheben, heißt es. Allerdings – so Pressesprecher Johannes Schwamberger – würde bei gleicher Qualifikation die geimpfte Person eingestellt werden. Die Letztentscheidung bleibe allerdings bei der jeweiligen Fachdirektion. Man würde Bewerber außerdem verstärkt und klar über etwaige Konsequenzen und Auflagen während einer Covid-intensiveren Zeit aufklären. Die Zurücknahme der Impfpflicht habe nichts mit dem derzeit akuten Personalmangel zu tun, heißt es auf TT-Anfrage.

Insgesamt weist man darauf hin, dass an allen Tirol Kliniken nach wie vor die 3-G-Regel und Maskenpflicht gelten würden, so Schwamberger. Hier hat man in den letzten Wochen eine gewisse Nachlässigkeit feststellen müssen. (lipi)