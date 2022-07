Mehrere Verletzte bei Kollision auf der Fernpassstraße

Reutte – Auf der Fernpassstraße (B179) kam es am frühen Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger fuhr gegen 17.50 Uhr in Richtung Reutte. Mit ihm saßen noch zwei weitere Personen im Auto. Eine 33-Jährige war zur selben Zeit in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Bei Reutte geriet der ältere Lenker auf die Gegenspur – laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit.