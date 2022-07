Autofahrer flüchtete in Innsbruck vor Polizei und verursachte Unfall

Innsbruck – Auf der Burgenlandstraße in Innsbruck wurde am Samstag gegen 23.45 Uhr ein Autofahrer, der während der Fahrt mit seinem Handy hantierte, von einer Motorradstreife der Verkehrsinspektion Innsbruck mittels Blaulicht und Handzeichen zum Anhalten aufgefordert. Der Lenker kam der Aufforderung jedoch nicht nach, sondern fuhr mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Anton-Eder-Straße.