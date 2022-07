19-Jähriger bei Sturz von Gebäude in Wien tödlich verletzt

Wien – Ein 19 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag bei einem tragischen Unfall in Wien getötet worden. Der junge Mann wollte einer 20-Jährigen nach dem Ausgehen in Neubau einen guten Ausblick über die Bundeshauptstadt zeigen. Dafür kletterten die beiden über ein außenliegendes Treppengeländer eines Garagengebäudes. Im sechsten Stock verlor der 19-Jährige den Halt und stürzte in einen Lichtschacht, berichtete die Polizei am Samstag.