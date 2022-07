Jan Köppen wird neuer Moderator im RTL-Dschungelcamp

Köln – Jan Köppen wird künftig an der Seite von Sonja Zietlow das RTL-Dschungelcamp moderieren. Der 39-Jährige habe schon in mehreren Formaten bewiesen, dass er inzwischen zu den ganz Großen gehöre, hieß es am Samstag in einer RTL-Mitteilung. Die neue Ausgabe von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" soll demnach im Jänner 2023 zu sehen sein.