ÖFB-Team Favorit gegen Nordirland: „Wir müssen jetzt auch Ergebnisse liefern"

Sarah Zadrazil (r.) und Co. sind am Montag gegen Nordirland gefordert. © GEORG HOCHMUTH

Surrey - Nach dem mit 0:1 verlorenen "Bonusspiel" gegen England zählt für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam am Montag (18.00 Uhr/live ORF 1) gegen Nordirland nur ein Sieg. Im Duell der beiden Auftaktverlierer will sich die ÖFB-Auswahl in Southampton keine Blöße geben. Die Ausgangslage ist eine völlig neue, im siebenten EM-Spiel der Verbandsgeschichte treten Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Co. erstmals als Favorit an. Trotzdem herrschte im Vorfeld Gelassenheit.

"Wir müssen jetzt auch Ergebnisse liefern, das wissen wir, aber Druck verspüren wir gar keinen, wir freuen uns einfach auf das nächste Spiel. Wir sind diesmal Favorit, mit der Rolle können wir leben", sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil. Laut Katharina Naschenweng werde man mit der gleichen Lockerheit in die nächsten beiden Partien gehen. "Wir wissen, was wir können, das gilt es auf den Platz zu bringen", betonte die Außenspielerin.

Nicht mithelfen kann gegen den Weltranglisten-47. Rechtsverteidigerin Laura Wienroither wegen eines positiven Coronatests. Die Arsenal-Legionärin ist der dritte Ausfall im ÖFB-Team, der wiegt wie der von Maria Plattner schwer. Aus dem Konzept bringen lassen will man sich dadurch aber nicht. Während man schon zuletzt für Plattner und Lisa Kolb gespielt hatte, sollen nun auch für Wienroither drei Punkte geholt werden.

"Wir sind überzeugt, dass wir das bessere Team sind, das müssen wir auf dem Platz beweisen", forderte Teamchefin Irene Fuhrmann. Der Gegner nahm das Turnier unter ähnlichen Voraussetzungen wie die ÖFB-Auswahl 2017 in Angriff. Mit einem klaren 1:4 gegen Norwegen gab es aber bei der EM-Premiere nichts zu holen. Das auch wegen haarsträubender Eigenfehler im Spielaufbau. "Man hat gesehen, dass sie mutig spielen wollen. Da passieren dann auch Fehler, die muss man dann auch nutzen", sagte Katharina Schiechtl.

Auch Zadrazil hoffte auf eine ähnlich riskante Spieleröffnung der Nordirinnen in Spiel zwei. "Ich bezweifle aber, dass ihnen das zweimal passieren wird", so die Bayern-Legionärin. Für Verunsicherung will man mit gutem Pressing sorgen. Fuhrmann rechnete mit deutlich mehr Ballbesitzphasen als zuletzt. "Wir wollen das Spiel dominieren und uns im Angriffsdrittel festsetzen", gab die 41-jährige Wienerin die Marschroute vor.

Dort muss eine Steigerung her. "Gegen Nordirland gilt es, die Schlagzahl zu erhöhen, dann machen wir auch unsere Tore, da bin ich mir ganz sicher", blickte Zadrazil optimistisch voraus. Siegessicher gab sich auch Sarah Puntigam: "Wir wissen, dass Nordirland extrem aggressiv und robust in den Zweikämpfen ist und ein gutes Umschaltspiel hat, aber wenn wir mit der gleichen mentalen Einstellung wie zuletzt reingehen und unsere Offensivaktionen besser ausspielen, dann bin ich sicher, dass wir mit drei Punkten rausgehen."

Die beiden einzigen Duelle mit Nordirland gab es in der laufenden WM-Qualifikation. In Belfast schaute nur ein 2:2 heraus, in Wiener Neustadt folgte im April ein wichtiges 3:1. "Das sollte uns Selbstvertrauen geben", verlautete Laura Feiersinger. Kaufen kann man sich davon aber nichts. Das betonte auch Nicole Billa: "Das ist so lange her, dass das jetzt nicht relevant ist. Bei einer EM ist es noch einmal was ganz Anderes."

Satt 70.000 Fans warten dieses Mal ein halbleeres Stadion

Dort trat die ÖFB-Auswahl zuletzt vor fast 70.000 Zuschauern im Old Trafford an. Nun wartet ein Spiel mit einer wohl nur vierstelligen Besucheranzahl in einem mindestens halbleeren St. Mary's Stadium. "Natürlich wird das Rundherum, das Setting ein ganz Anderes sein", wusste Fuhrmann. Die Spielerinnen haben damit kein Problem. "Es ist nicht schwierig, umzuswitchen, da wir es gewohnt sind, dass eher weniger Zuschauer im Stadion sind", erinnerte Feiersinger. Und Zadrazil ergänzte: "Jedes EM-Spiel ist für uns was Super-Großes."