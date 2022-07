Großeinsatz bei Balkonbrand in Schwaz: Bewohnerin leicht verletzt

Zahleiche Feuerwehrkräfte standen in Schwaz im Einsatz.

Schwaz – Sonntagvormittag kam es bei einer Wohnanlage in Schwaz zu einem Balkonbrand. Der offene Flammbrand beschränkte sich auf drei Balkone und konnte binnen kurzer Zeit von den Einsatzkräften der Feuerwehren gelöscht und damit ein Übergreifen auf die Wohnräumlichkeiten verhindert werden. Eine Bewohnerin, die versuchte die Flammen mit einer Decke zu löschen, wurde laut Polizei leicht verletzt.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren hält sich der Sachschaden in Grenzen. Als Brandursache kommt eine am Balkon angezündete Kerze in Betracht. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Schwaz und Jenbach sowie die Betriebsfeuerwehr der Firma Tyrolit mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften sowie Rettungskräften des Roten Kreuzes Schwaz. (TT.com)