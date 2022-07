Motorradfahrerin nach Sturz auf steirischer A2 von Pkw überfahren

Pinggau – Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag nach einem Sturz mit ihrem Fahrzeug auf der Südautobahn (A2) bei Pinggau von einem nachfolgenden Pkw überfahren worden. Der Lenker des Fahrzeugs blieb zwar kurz am Pannenstreifen stehen, suchte dann allerdings das Weite. Die am Boden liegende 55-jährige Motorradfahrerin war schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Oberwart geflogen.