Alpenetappe an Luxemburger Jungels, Pogacar weiterhin ungefährdet

Chatel (Haute-Savoie) - Titelverteidiger Tadej Pogacar hat seine Führung auch auf der ersten harten Alpen-Etappe der Tour de France souverän behauptet. Der Sieg auf dem neunten Abschnitt von Aigle nach Chatel/Les Portes du Soleil am Sonntag ging an Bob Jungels. Der Luxemburger aus der französischen AG2R-Mannschaft kam als Solist vor drei Begleitern aus einer Ausreißergruppe durch, der auch Patrick Konrad angehört hatte.

UAE-Kapitän Pogacer präsentierte sich auf den großteils in der Schweiz gefahrenen 193 Kilometern mit 3.700 Höhenmetern einmal mehr souverän. Der zweifache Etappensieger kam als Fünfter zeitgleich vor seinem engsten Rivalen Jonas Vingegaard ins Ziel des französischen Wintersportortes Chatel auf 1.300 m Seehöhe. Pogacar führt vor dem zweiten Ruhetag weiter 39 Sekunden vor dem Dänen Vingegaard (Jumbo). Dahinter folgt mit mehr als einer Minute Rückstand das britische Ineos-Duo Geraint Thomas und Adam Yates.

Pogacar kann sich am Montag beruhigt erholen, ehe es danach mit weiteren Alpen-Etappen weitergeht. Mehr als seine Gegner muss der Slowene derzeit wohl eine Corona-Infektion fürchten. Der Ruhetag wird auch für Covid-Tests aller Fahrer genützt. Am Samstag hatte es Pogacars Teamkollegen Vegard Stake Laengen erwischt, am Sonntag schied der infizierte Franzose Guillaume Martin (Cofidis) aus.