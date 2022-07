58-jährige Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß in Fulpmes verletzt

Fulpmes – Eine 58-jährige Frau aus Deutschland wurde am Sonntag bei einem Autounfall in Fulpmes verletzt. Ein 71-jährige Autofahrerin aus Österreich wollte gegen 10.30 Uhr in die Bahnstraße einbiegen und stieß frontal mit dem Pkw der 58-Jährigen zusammen.

Die Deutsche wurde unbestimmten Grades verletzt und nach erfolgter Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert. Die 71-Jährige, welche angab nicht verletzt zu sein, wurde zur medizinischen Abklärung ebenfalls in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)