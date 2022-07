Handbremse vergessen: Auto von 91-Jährigem rollte in Inzing Hang hinab

Inzing – Das Auto eines 91-jährigen Mannes rollte am Sonntag rückwärts einen steilen Hang hinunter und krachte in eine Hütte.

Der Mann fuhr gegen 14.25 Uhr auf einem Waldweg in Eben im Gemeindegebiet von Inzing in Richtung Inzingeralm. Er stellte sein Fahrzeug ab, um einen Schranken zu öffnen. Eigenen Angaben zufolge vergaß er wohl, die Handbremse anzuziehen. Als der Mann aussteigen wollte, setzte sich das Auto rückwärts in Bewegung. Die offene Autotüre erwischte den Mann, er stürzte und kam auf dem Waldweg zu liegen.

Das Auto rollte unterdessen vom Waldweg über einen steilen Hang etwa 100 Meter abwärts und prallte gegen eine Hütte. Der vermutlich leicht verletzte 91-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. An der Hütte entstand ein Schaden in der derzeit unbekannter Höhe. (TT.com)