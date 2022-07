60-Jähriger bei Wartungsarbeiten in Fügen tödlich verletzt

Fügen – Mit einem Todesfall endeten am Sonntag kurz vor 22 Uhr Reparaturarbeiten in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Fügen: Dort waren zwei Arbeiter gemeinsam mit einem 60-jährigen Deutschen damit beschäftigt, die Kraft-Wärme-Koppelungsanlage in Stand zu setzen. Die Anlage war eigens dafür bereits am Vortag außer Betrieb genommen worden. Vor Beginn der Arbeiten hatten die Männer außerdem Holzbalken zum Schutz vor herabfallendem Schmutz aufgestellt.