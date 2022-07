Elīna Garanča: Belcanto, der Seelen splittern lässt

Kitzbühel – Sehnsucht. So hat Dirigent und künstlerischer Leiter Karel Mark Chichon die heurige, neunte Auflage von Klassik in den Alpen am Samstagabend im Kitzbüheler Pfarrau-Park überschrieben. Sehnsucht, das heißt dieser Tage wohl vornehmlich: sich wegsehnen, weg von der Krise und Katastrophen, weg von Klima, Krieg und Corona – wenigstens für einen Abend lang. Doch etwas ganz anderes haben sich Chichon und seine Frau, Star-Mezzo Elīna Garanča, für diesen Abend vorgenommen – zunächst jedenfalls. „Es ist mir ein Anliegen, dass wir uns an diesen Krieg in Europa nicht einfach gewöhnen“, wird Garanča wenig später auf der Bühne sagen. Mit einer ab Herbst erhältlichen DVD-Aufzeichnung ihres Konzertes auf Stift Göttweig sammelt sie für jene, die der russische Angriff vertrieben hat. Und auch musikalisch rufen Chichon und das Symphonieorchester der Wiener Volksoper den Krieg ins Gewissen: Zunächst wird die Hymne der Ukraine gespielt, dann Rossinis Guillaume-Tell-Ouvertüre: Freiheitskampfmusik, wenn man so will.