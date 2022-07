TT-Analyse: Gewesslers Zentralismus fördert den Tunnelblick

PLUS

Dass es bis heute noch keine zufriedenstellende Lösung des Transitproblems in Tirol gibt, hängt nicht nur mit der Europäischen Union zusammen, sondern auch mit dem Zentralismus im eigentlich föderalen Österreich. Die Brennerachse ist leider nach wie vor für eine jede Bundesregierung in Wien zu weit weg. Sie eignet sich lediglich für oberflächliche Schlagwörter oder Beruhigungspillen, wenn sich die bundespolitische Entourage wieder einmal in Verkehrspolitik übt. Die Parteizugehörigkeit spielt dabei keine Rolle. Denn wer hätte jemals gedacht, dass eine grüne Infrastrukturministerin die transitgeplagte Bevölkerung im Wipptal dermaßen düpiert.