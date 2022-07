Angehörige der Opfer überflogen Katastrophengebiet der Marmolata

Trient – Angehörige der Todesopfer des Gletscherbruchs in den Dolomiten vor acht Tagen haben mit einem Hubschrauber am Sonntagnachmittag den Ort der Tragödie überflogen. An Bord befanden sich auch Psychologen, berichteten italienische Medien. "Wir haben Angehörige begleitet, die den Todesopfern die letzte Ehre erweisen wollten", sagte die Psychologin Adriana Manila laut Medienangaben.