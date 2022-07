Wimbledon-Zuschauerin wehrte sich gegen Kyrgios-Vorwürfe

London – Eine Wimbledon-Zuschauerin, die nach heftiger Kritik von Tennisprofi Nick Kyrgios im Finale für 15 Minuten die Tribüne verlassen musste, hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, sie sei betrunken gewesen. Die Frau betonte am Montag in der Zeitung "The Sun", sie habe nur zwei Drinks gehabt, habe aber unter der Hitze gelitten. "Es war die Temperatur, ich hatte keinen Hut auf", sagte die 32-Jährige. "Es tut mir wirklich leid."