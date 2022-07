Sommerregeln in Italien: Wasser gegen Hunde-Urin und Shirt-Pflicht

Rom – In der heißen Sommerzeit mehren sich in Italien teils kuriose Regeln für Urlauber und Einheimische. Personen auf der Insel Ponza südlich von Rom müssen von nun an Acht geben, wenn sie ihren Hund Gassi führen. Hundebesitzer sind künftig verpflichtet, eine Wasserflasche bei sich zu tragen, um den Urin ihrer Vierbeiner wegzuspülen. Zuwiderhandeln wird mit 500 Euro geahndet. Der Beschluss folgte auf Beschwerden der Inselbewohner über den penetranten Uringeruch in den Straßen.