Neuer Zeuge nach Mord an niederländischem Crime-Reporter de Vries

Amsterdam – Im Prozess zum Mord am niederländischen Crime-Reporter Peter R. de Vries ist überraschend ein neuer Zeuge aufgetaucht. Die Aussage des Mannes könne entscheidend für das Urteil sein, entschied das Strafgericht in Amsterdam am Montag. Daher wurde die für Donnerstag geplante Urteilsverkündung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.