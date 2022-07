54-jähriger Mann seit 6. Juli in Zirl abgängig, Polizei bittet um Hinweise

Der Mann wurde zuletzt am 6. Juli in Zirl gesehen.

Zirl – Ein 54-jähriger Rumäne aus Inzing gilt seit dem 6. Juli als abgängig. Zuletzt wurde der Mann an diesem Tag um 7 Uhr in Zirl gesehen.

Der Mann habe kein Auto, keine sozialen Kontakte in Österreich und spreche kein Deutsch. Der Gesuchte sei auch erst seit 3. Juli in Österreich, um hier zu arbeiten, berichtet die Polizei.

Am 5. Juli, einen Tag vor seinem Verschwinden, habe der Mann ein weißes T-Shirt, eine graue, lange Hose und braune Sportschuhe getragen. Die Zirler Polizei bittet um Hinweise an die Inspektion in Zirl, das LKA oder jede Dienststelle. (TT.com)