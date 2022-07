Zweijährige in Rohrberg nach Sturz über Treppe in Klinik geflogen

Per Hubschrauber wurde das Mädchen mit Mutter in die Klinik geflogen.

Rohrberg – Am Montagabend wurde eine Zweijährige aus Rohrberg mit dem Notarzthubschrauber in Begleitung ihrer Mutter in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Das Mädchen hatte sich gegen 18.45 Uhr beim Sturz im elterlichen Wohnhaus über mehrere Treppenstufen eine offene Wunde am Kopf zugezogen.