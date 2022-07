St. Leonhard wird am Sonntag zur Gletscherehe befragt

St. Leonhard i. P. – Am kommenden Sonntag, den 17. Juli, wird die Bevölkerung von St. Leonhard im Pitztal zu ihrer Meinung über den geplanten Zusammenschluss der Gletscherskigebiete Pitztal und Ötztal befragt. „Soll die Gletscherehe realisiert werden?“ lautet die Frage, die am Sonntag zwischen 7 und 12 Uhr an den Wahlurnen beantwortet werden soll. Die Frist zur schriftlichen Antragstellung einer Wahlkarte endet am morgigen Mittwoch um 24 Uhr, persönlich kann sie noch bis Freitag, 12 Uhr, im Gemeindeamt beantragt werden. Das Ergebnis dieser Volksbefragung ist übrigens nicht bindend. (pascal)