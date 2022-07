Smokie-Konzert begeisterte 1350 Fans in Schwaz

Schwaz – Was für eine Stimmung! 1350 Fans sangen und tanzten Freitagabend am Schwazer Pfundplatz und in einigen umliegenden Häusern zu den Hits der Kultband Smokie. Bei vielen wurden Jugenderinnerungen wach, als Leadsänger Pete Lincoln Hits wie „Lay Back In The Arms of Someone“ oder „For A Few Dollars More“ anstimmte. Das britische Quintett hatte neben seinen bekannten Hits auch einige neue Songs und Gassenhauer wie „Have You Ever Seen The Rain“ von Creedence Clearwater Revival im Repertoire. Vorab heizte die Schwazer Oldie-Band Krakatao dem Publikum kräftig ein. Im Anschluss füllten die Smokie-Fans Bars und Lokale der Stadt. Veranstalter Peter Lindner freute sich über den gelungenen Konzertabend. (ad)