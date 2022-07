Zwei Millionen Euro für Trinkwasserversorgung in Trins

Eine von vielen Zahlen zum Projekt verdeutlicht, wie die Trinser Wasserversorgung für die Zukunft aufgestellt ist. Hatte die Gemeinde in der Vergangenheit zwei kleinere Wasserspeicher mit je 30 Kubikmetern (also 30.000 Litern) Fassungsvermögen, so sind es jetzt 400 – inklusive einer Verbesserung der Löschwasserreserve. Die Bedeutung des kühlen Nasses riefen den Besuchern auch die Kindergartenkinder mit einem Gedicht in Erinnerung, wo Wasser überall gebraucht wird. Ein Dank ging auch an das Land Tirol, vertreten durch Landesrat Johannes Tratter, für die Unterstützung bei der Projektumsetzung. (TT)