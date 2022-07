Außerferner Feuerwehren waren heuer nicht in Wettkampf-Laune

Höfen – Nach langer Pause konnten sich die Feuerwehren am Wochenende wieder beim Außerferner Bezirks-Nassleistungsbewerb messen. Aber die Wettkampf-Laune hielt sich in Grenzen. Nur 59 Teams waren am Start. „Es waren so wenig Gruppen gemeldet, dass wir den Bewerb an einem Tag durchziehen konnten. In anderen Jahren hatten wir schon 120 Gruppen“, sagt BFK Dietmar Berktold.

In der Bezirksklasse A Bronze war Lähn-Wengle 2 erfolgreich, in A Silber Ehrwald 2. In der Gruppe B Bronze konnte sich „Höfen anno 1992“ beweisen und der Sieg in B Silber ging an Ehrwald 4. Bei den Gästen siegten in der Klasse A Bronze die Wettkampfprofis aus Schlitters. Sie holten sich mit 48,09 Sekunden die Tagesbestzeit und blieben fehlerfrei. Die Gästeklasse B Bronze ging an Tarrenz 1. Bei den Jugendfeuerwehren siegte Reutte 5 vor Bach 2 und Bach 1. (fasi)