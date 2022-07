JuVe AutoMotion: Erste Wasserstoff-Lkw starten in Tirol

Hyzon liefert bis 2024 insgesamt 70 emissionsfreie Fahrzeuge an die JuVe AutoMotion. Das Start-up agiert in Österreich dabei als exklusiver Vertriebspartner und importiert und verkauft die Fahrzeuge. Bei entsprechender Nachfrage möchte JuVe auch die Vermietung von Brennstoffzellen-Lkw an Betriebe anbieten, so das Unternehmen in einer Aussendung am Montag. „Um den Güterverkehr auf der Straße zu dekarbonisieren sind aber nicht nur lieferbare Brennstoffzellen-Lkw notwendig“, erklären Ewald Perwög und Thomas Thaler, Geschäftsführer der JuVe AutoMotion GmbH. Die Fahrzeuge würden auch eine spezielle Wartung brauchen, Tankstellen, um sie zu betanken, und natürlich ausreichend Treibstoff – also Wasserstoff.