Caritas-Laufwunder: Schüler bewiesen Ausdauer im Kampf gegen die Armut

Über 2100 Kinder und Jugendliche beteiligten sich in Tirol heuer am Laufwunder der youngCaritas.

Innsbruck – Sich sportlich betätigen und dabei noch etwas Gutes tun – das youngCaritas-Laufwunder macht es möglich. Dabei handelt es sich um einen Benefizlauf, bei dem Schülerinnen und Schüler mit jeder gelaufenen Runde Menschen in Not helfen. Die Kinder und Jugendlichen suchen sich im Vorfeld Sponsorinnen und Sponsoren, die ihnen pro gelaufene Runde einen fixen Geldbetrag spenden. Das können Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte oder regionale Unternehmen sein. Dabei gilt: je mehr Runden, desto mehr Spenden.

Die Spenden kommen auch heuer verschiedenen Zwecken zugute. Gelaufen wurde für Caritas-Initiativen im In- und Ausland: die Lerncafés, die Ukraine-Hilfe und einen Schülerhort in Rumänien. Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb freut sich über den großen Zulauf: „Die Teilnahme am Laufwunder ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, aktiv zu werden und etwas Sinnvolles zu einer besseren Welt beizutragen.“ An die Kinder und Jugendlichen gerichtet, die mit großer Begeisterung dabei waren, sagt Rathgeb: „Ihr alle habt Großartiges geleistet und die Situation von vielen Menschen, denen es nicht so gut geht, ein Stück verbessert. Ein großes Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen, die mitgemacht haben.“