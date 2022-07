Kahlen räumte drei Titel ab

Schwoich – Die Gilde Schwoich lud zu den Tiroler Meisterschaften mit der Feuerpistole: Für ein Highlight sorgten dabei die Absamer Herbert und Rudolf Sailer, die sich den Titel in der Olympischen Schnellfeuerpistole sowohl in der Männer- als auch der Seniorenklasse sicherten.

Der Brixlegger Matthias Schneider siegte mit Standardpistole und Zentralfeuerpistole, Mario Jofen (SSV Nussdorf/Debant) jubelte in der Männerklasse doppelt (Freie Pistole/522 Ringe; Sportpistole/532 Ringe). In der Seniorenklasse 2 war Stefan Mallaun (SG See) zweimal nicht zu schlagen. Erfolgreichster Athlet der Meisterschaften war Sigmar Kahlen (SG Hall) mit gleich drei Titeln. Weitere Sieger finden Sie in der Box rechts. (TT)