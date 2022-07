Beim Kitzbüheler Radmarathon und dem Gletscher Trailrun floss der Schweiß

Kitzbühel – Während bei den Herren in der 2. Auflage des Kitzbüheler Radmarathons – wie berichtet – der in Kärnten lebende Niederländer Johnny Hoogerland triumphierte (216 km in 6:36:23 Stunden; Zweiter wurde der Kärntner Paul Verbnjak; Dritter bzw. Vierter die beiden Tiroler Patrick Hagenaars und Dominik Salcher), feierte bei den Damen die Deutsche Monika Fritz (7:35:35) den Sieg in der Königsdisziplin, direkt dahinter landeten die beiden Lokalmatadorinnen Christina Sautner und Sabrina Exenberger. Weitere Ergebnisse und die Sieger der Staffelbewerbe finden Sie im Internet unter www.kitzbueheler-radmarathon.at

Beim Gletscher Trailrun in Obergurgl gingen die Siege in der Königsdisziplin über 61,1 km und 3600 Höhenmeter an den Kärntner Gerald Fister und die Ötztalerin Edith Zell. Insgesamt waren es 450 StarterInnen, die sich den verschiedenen Strecken stellten. Schon am Freitag hatte der Top Mountain Run die Veranstaltung eingeläutet – dabei durfte sich auch Karin Freitag als Siegerin der Damenwertung in der Schönwieshütte feiern lassen. (TT)