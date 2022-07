Vor dem Anpfiff gab es in der Bundesliga ein Klassentreffen

Während sich viele – dazu zählt die WSG, aber auch Hartberg, Altach oder Lustenau – am Transfermarkt noch umschauen müssen, freute sich Ried-Trainer Christian Heinle über ihren „neuen Leuchtturm“ Christoph Monschein. „Der LASK hat einen höheren Anspruch als die Qualifikationsgruppe“, weiß indes Trainer Didi Kühbauer. Der WAC gab derweil die Verpflichtung von Thierno Ballo (zuletzt von Rapid an Chelsea ausgeliehen) bekannt. Klagenfurts Trainer Peter Pacult kam nicht nur mit neuem Bart, sondern mit einer Prophezeiung („Wir landen zwschen 6 und 12“) auf die Bühne. Rapid muss indes laut Trainer Ferdl Feldhofer so schnell wie möglich „eine Einheit werden“. Die Austria will laut Trainer Manfred Schmid trotz Doppelbelastung „so performen wie letztes Jahr“. Sturm-Trainer Christian Ilzer betonte: „Es wäre für uns schon ein großer Erfolg, wenn wir ein bisschen näher an Salzburg heranrücken würden.“ Und der Krösus aus der Mozartstadt? Der will den zehnten Titel in Serie einfahren. „Der Rucksack ist gleich schwer“, spürt Trainer Matthias Jaissle weiter einen gewissen Erfolgsdruck.