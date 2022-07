Fed-Politik und Energiekrise in Europa: Dollar nun gleichauf mit dem Euro

Washington/Frankfurt – Der Eurokurs ist am Dienstag gefallen und hat sich am Morgen knapp oberhalb der Parität zum Dollar gehalten. Darunter versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins. Zeitweise wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0006 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0098 Dollar festgesetzt.