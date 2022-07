Gericht ordnete gegen Ex-Formel-1-Star Nelson Piquet Untersuchung an

Rio de Janeiro – Ein Richter ordnete am Montag (Ortszeit) eine Untersuchung der Vorwürfe an, der dreimalige Weltmeister habe sich rassistisch und homophob geäußert.

Zuvor waren ältere Aussagen Piquets aufgetaucht, in denen er Hamilton in einem Interview verunglimpft hatte. "Was ich gesagt habe, war unbedacht, und ich wehre mich nicht dagegen, aber ich möchte klarstellen, dass es sich bei dem verwendeten Begriff um einen handelt, der weithin und historisch betrachtet im brasilianischen Portugiesisch umgangssprachlich als Synonym für "Kerl" oder "Person" verwendet wird, und nie beleidigend gemeint war", hieß es in seiner Stellungnahme.