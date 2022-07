Gas-Krise lässt Euro-Kurs auf einen Dollar abrutschen

Fachleute erklären die aktuelle Euro-Schwäche vor allem durch zwei Entwicklungen. Zum einen geht derzeit die Furcht vor einem wirtschaftlichen Absturz um. „Die Rezessionsängste in Europa verschärfen sich“, so die Commerzbank. Hauptgrund sind der Ukrainekrieg und die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen. Sollte das Gas aus Russland ganz ausbleiben, könnte dies eine tiefe Rezession auslösen.

Die Euro-Schwäche kommt angesichts sehr hoher Inflationsraten äußerst ungelegen, denn je niedriger der Wechselkurs ist, desto stärker werden im Verhältnis andere Währungen wie der Dollar. Das führt dazu, dass nach Österreich eingeführte Waren teurer werden. Konsumenten müssen bei sinkendem Eurokurs also noch tiefer in die Tasche greifen, um ihre Lebenshaltungskosten zu stemmen. Vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise drohen weiter zu steigen, denn gezahlt wird hier mehrheitlich in US-Dollar. Und der Dollar wertet auf, wenn der Euro abwertet. Auch der Urlaub in vielen Nicht-Euro-Ländern wird teurer. Und natürlich wird der Inflationskampf der EZB noch schwieriger. Profiteure sind die Exporteure.