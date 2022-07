Keine Berufung: Urteile in Pariser Terrorprozess rechtskräftig

Der Hauptangeklagte aus Sicht eines Gerichtszeichners. © BENOIT PEYRUCQ

Paris – Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris sind die bereits verhängten hohen Haftstrafen rechtskräftig. Weder der Hauptangeklagte Salah Abdeslam noch einer der 19 anderen Angeklagten oder die Staatsanwaltschaft seien in Berufung gegangen, berichtete die Zeitung Le Parisien am Dienstag.

Entgeltliche Einschaltung

Abdeslam, der als einziger Überlebender des Terrorkommandos gilt, war Ende Juni zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit zur Haftverkürzung vor Ablauf von 30 Jahren verurteilt worden. Das ist die Höchststrafe in Frankreich. 19 weitere Angeklagte wurden als Unterstützer oder Beteiligte zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und lebenslänglich verurteilt.

Bei der Anschlagsserie vom 13. November 2015 hatten Extremisten 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal "Bataclan" an und verbreiteten Terror in Bars und Restaurants. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich am Stade de France in die Luft. Die Terrororganisation IS (Daesh) reklamierte die Anschläge für sich.