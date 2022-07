Demonstranten sorgten für Unterbrechung der Tour-Etappe

Megève – Die zehnte Etappe der Tour de France ist am Dienstag wegen Demonstranten auf der Straße für kurze Zeit unterbrochen worden. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, blockierte eine Gruppe von etwa zehn Personen per Sitzstreik die Straße und zündete Pyrotechnik. Der zu diesem Zeitpunkt führende Italiener Alberto Bettiol fuhr durch eine pinke Rauchwolke und wurde kurz darauf etwa 36 km vor dem Ziel in Megéve von der Rennleitung angehalten.