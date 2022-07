Vollbremsung wegen Fußgängerin: Patient in Rettungsauto verletzt

Innsbruck – Nach einem Vorfall mit einem Rettungsauto am Montag in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Ein 19-Jähriger fuhr um 13.11 Uhr mit einem Rettungswagen die Reichenauerstraße entlang, als auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Mitterhoferstraße plötzlich eine Frau vom Gehsteig unmittelbar vor einem Schutzweg über die Fahrbahn in Richtung Haltestelle lief.

Der 19-Jährige musste das Fahrzeug voll abbremsen, wodurch ein Patient, der im hinteren Teil des Fahrzeugs in einem Rollstuhl saß, nach vorne katapultiert wurde und sich dabei am Kopf verletzte. Der Patient wurde vom Rettungsdienstfahrer und dessen Beifahrer versorgt und schließlich in die Klinik gebracht. Die Fußgängerin stieg in die Straßenbahn ein, bevor ihre Daten aufgenommen werden konnten. Hinweise sind unter Tel. 059133/7591 erbeten. (TT.com)