Autos kollidierten in Bad Häring: Beide Lenkerinnen verletzt

Bad Häring – Zwei Frauen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Bad Häring verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 22-Jährige kurz nach Mittag mit dem Auto auf der L208. Als eine 74-Jährige aus ihrer Hauseinfahrt in die Landesstraße einbog, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die verletzten Lenkerinnen wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)