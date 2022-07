FPÖ schickt Walter Rosenkranz ins Rennen um die Hofburg

Wien – Nach langem Hin und Her hat sich die FPÖ am Dienstagabend auf einen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl festgelegt. Und die Entscheidung birgt eine Überraschung: Die Freiheitlichen schicken auf Vorschlag von Parteichef Herbert Kickl Walter Rosenkranz ins Rennen um die Hofburg, wie die Partei am Abend mitteilte. Der 59-jährige Niederösterreicher war Nationalratsabgeordneter sowie geschäftsführender Klubobmann der Freiheitlichen und ist seit 2019 Volksanwalt.