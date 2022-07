Neue Einblicke ins All: Ist der Hype um die „Webb“-Aufnahmen berechtigt?

Washington – „Die bislang tiefste und schärfste Infrarot-Aufnahme des weit entfernten Universums“: Die NASA hat in der Nacht auf Dienstag die erste Aufnahme des 10 Milliarden Euro teuren Weltraumteleskops „James Webb“ präsentiert, weitere Bilder stellte die US-Weltraumbehörde am Dienstagnachmittag vor. US-Präsident Joe Biden persönlich wohnte der Veröffentlichung des ersten und besonders spektakulären Bildes bei. Doch was zeigt die Aufnahme eigentlich? Und ist die Aufregung gerechtfertigt?