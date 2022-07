Tiroler Fans der ÖFB-Frauen „erobern“ die Insel

Southampton – Gänsehautstimmung im Old-Trafford-Stadion in Manchester, Hitzewallungen in Southampton – und welche Emotionen gibt’s wohl beim Entscheidungsspiel um den Viertelfinaleinzug in Brighton (Freitag)? Wer eine Fan-Reise zur Frauen-Fußballeuropameisterschaft in England unternimmt, der kann vieles erleben. Der Weg über den Ärmelkanal hat sich für die Tiroler Fanabordnung mehr als gelohnt. „Es ist brutal lässig“, schwärmte Christian Schiechtl im TT-Gespräch.