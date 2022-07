Traktor stürzte in Nauders 300 Meter ab: Lenker rettete sich mit Sprung

Nauders – Ein 69-Jähriger hat sich am Dienstag beim Absturz seines Traktors in Nauders mit einem Sprung gerettet. Der Mann war am Nachmittag auf einer Bergwiese mit Heuarbeiten beschäftigt. Als er mit seinem Traktor zu einem Heustadel fuhr, geriet das Fahrzeug ins Rutschen und stürzte mit mehreren Überschlägen rund 300 Meter über steiles Gelände ab, berichtet die Polizei. Der Traktor kam schließlich am Dach zum Liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.