650 Musikanten: Stumm wurde zum Blasmusikzentrum

Stumm – Nicht stumm, sondern in eine Klangwolke aus Blasmusik gehüllt, präsentierte sich die Zillertalgemeinde Stumm am Wochenende. Grund war das Musikfest des Blasmusikverbandes Zillertal, das die BMK Stumm mit Obmann Anton Brandner ausrichtete. Nach zwei Jahren Einschränkungen galt es, Musik und Kultur in Tirol wieder gemeinsam zu erleben.