Glyphosat: US-Berufungsgericht greift Klage gegen Bayer wieder auf

Leverkusen – Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss im Glyphosat-Streit in den USA eine weitere Schlappe einstecken. Ein Bundesberufungsgericht hat am Dienstag den Fall des Klägers John Carson aus dem Bundesstaat Georgia wieder aufgerollt, den Bayer Ende 2020 in erster Instanz bereits gewonnen hatte.

Bayer hatte gehofft, mit einer Ablehnung der Berufung von Carlson eine Klärung des Glyphosat-Streits vor dem Obersten Gericht voranzutreiben. Eine unterschiedliche Rechtsprechung von Berufungsinstanzen könnte die Grundlage für eine Prüfung des Supreme Courts schaffen, wodurch die Haftung des Unternehmens in Tausenden von Klagen eingeschränkt werden könnte. Bisher hat Bayer drei Prozesse in erster Instanz mit millionenschweren Schadenersatzzahlungen verloren und in allen bisherigen Berufungsverfahren Niederlagen erlitten. In zwei dieser Fälle ist Bayer inzwischen auch vor den US-Supreme Court gescheitert. 2021 hatte der Konzern erstmals auch zwei Glyphosat-Fälle gewonnen, im Juni zwei weitere Verfahren. (APA/Reuters)