Grundsatzbeschluss gefasst: Thaur will Radwege vorantreiben

Thaur – Als letzte Gemeinde im Planungsverband Hall und Umgebung hat nun auch Thaur einen – einstimmigen – Grundsatzbeschluss für die Umsetzung des regionalen Radwegkonzeptes gefasst. Die Route soll vom Samerweg östlich von Thaur über den Kinzachbach zum Essacherweg führen, dann weiter über den Feldweg und bestehende Wege bis zum Wiesenweg in Rum. Für die Planung der Verbindung Samerweg – Essacherweg (hier sind bauliche Maßnahmen vonnöten) soll ein Angebot eingeholt werden.

Wie BM Christoph Walser (Neue Thaurer Einheitsliste) klarstellt, ist die Situation in Thaur jedoch deutlich komplexer als anderswo, weil die Radwegführung den Bereich der Grundzusammenlegung betrifft – und die Gemeinde daher nicht direkt mit den (bäuerlichen) Grundbesitzern verhandeln könne.

Der nächste Schritt müsse also sein, den Gemeinderatsbeschluss im Zusammenlegungsausschuss und mit der Abteilung Bodenordnung beim Land Tirol zu diskutieren. Gerade was die Trassenführung im Westen betrifft, also die Frage, „auf welchen bestehenden Wegen wir Richtung Rum kommen“, bestehe noch „intensiver Diskussionsbedarf“. Bei den Landwirten gibt es Sorgen wegen Nutzungskonflikten und Haftungsfragen.