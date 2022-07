Für „Höllenritt“ durch Innsbruck zu 11.160 Euro verurteilt

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei missachtete ein 44-Jähriger Ende Februar rote Ampeln und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Symbolfoto. © imago

Von Benedikt Mair

Auch Monate später sitzt der Schock bei der 43-Jährigen noch tief. Ihre Beine zittern, die Stimme bricht kurz weg, als sie gestern am Landesgericht vom Vorfall berichtete, der sich Ende Februar dieses Jahres ereignete. Nach einem Abend unter Freunden in Innsbruck, bei dem Whiskey verkostet, Musik gehört, auch Marihuana geraucht wurde, sei sie zu einem der Bekannten in dessen Kleinbus gestiegen. Der 44-Jährige sei bereits recht ungestüm losgefahren, meint sie. „Halt an, sonst verfolgen die dich“, habe sie gesagt, nachdem an einer Kreuzung ein Polizeiauto auftauchte. „Doch dann hat er erst richtig Gas gegeben, der Höllenritt damit begonnen. Es war wie im Film. Ich hatte Todesangst.“

Von der Exekutive mit Blaulicht und Sirene verfolgt, raste der Mann über die Freiburger Brücke, den Südring, weiter entlang der Brenner Straße, ignorierte dabei rote Ampeln und lenkte absichtlich in den Gegenverkehr, Fußgänger mussten sich mit schnellen Schritten zur Seite in Sicherheit bringen. Kurz hinter dem Friedhof Wilten hielt er in einer Gasse an. Der Tiroler habe die körperliche Sicherheit anderer gefährdet, warf ihm die Staatsanwaltschaft vor. Und weil er seine Beifahrerin, trotz deren mehrfacher Bitte, nicht aussteigen ließ, auch noch das Vergehen des Freiheitsentzuges begangen.

Polizisten, die an der Amtshandlung beteiligt waren, bestätigten das in ihren Aussagen. „Über alle Ampeln und gegen jede Verkehrsregel“ habe der Mann seinen Wagen durch die Landeshauptstadt gesteuert, berichtete einer der Beamten. „Ich möchte mich entschuldigen“, sagte der 44 Jahre alte, sich schuldig bekennende Angeklagte. Er, bei dem inzwischen eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, will im Februar „eine manische Periode wie noch nie zuvor“ erlebt haben. „Über mehrere Wochen setzte ich eine Reihe völlig irrationaler Handlungen – familiär, materiell und reputatorisch“. Die minutenlange Verfolgungsjagd durch Innsbruck sei der „traurige Tiefpunkt dieser Phase“ gewesen. Der Richter verhängte rechtskräftig eine Geldstrafe in Höhe von 11.160 Euro. Die Hälfte davon wird bedingt nachgesehen. Eine Therapie, die der Verurteilte bereits begonnen hat, muss er fortsetzen.