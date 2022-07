Verfassungswidrige Übertragungen in Tirol: Verein fordert Rückübertragungen

Innsbruck – Durch die verfassungswidrigen Übertragungen von Gemeindegut (Grundstücke und Wald) entstanden vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren in Tirol die Agrargemeinschaften. In Summe dürften den Gemeinden 3500 Quadratkilometer Gemeindegut entzogen worden sein. 250 Agrargemeinschaften haben sich in 170 Gemeinden aus Gemeindegut gebildet. Mit Wald, Grund und Boden sowie Verpachtungen agierten sie wie Wirtschaftsbetriebe und lukrierten Einnahmen. Der Verfassungsgerichtshof gab 2008 den Gemeinden im Streit um ihr Gemeindegut Recht. Das Höchstgericht sagte klar, dass den Agrarmitgliedern nur der Haus- und Gutsbedarf für den Eigenverbrauch zusteht, alles andere den Gemeinden.