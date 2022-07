Nur München kann Reißleine ziehen: Söder glaubt an erstes Oktoberfest seit 2019

München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht trotz des Krieges in der Ukraine samt Energiekrise und steigender Corona-Infektionszahlen von der Durchführung des Oktoberfestes aus. „Was ist schon sicher auf dieser Welt. Aber ich glaube, sie wird stattfinden, die Wiesn", sagte der CSU-Chef im Interview mit München.TV. Die Reißleine könne nur noch die Stadt München ziehen – der Freistaat werde das Fest nicht verbieten, sagte er.

Vom 17. September an soll wieder auf der Theresienwiese in München das größte Volksfest der Welt gefeiert werden. In den vergangenen beiden Jahren war es wegen der Corona-Krise abgesagt worden.