Seid umschlungen, Milliarden: Warum die Formel 1 aktuell boomt

Innsbruck – „Mercedes ist unverkäuflich und auch sonst will keiner verkaufen“, sprach Mercedes-Motorsportchef und Teilhaber Toto Wolff in Spielberg Klartext. Viele US-Investoren drängen mit jeder Menge prall gefüllter Konten in die Königsklasse. Allerdings umsonst. Auf unmoralische Angebote reagiert derzeit niemand. Dafür boomt der Formel-1-Markt zu stark und ist das Ende des Wachstums noch nicht in Sicht.