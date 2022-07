Wifo-Chef Felbermayr für Energiesparen, gegen Preisdeckel

Gas wird in Österreich ein knappes Gut werden. Auch der Privatsektor ist zum Sparen aufgerufen. © TOBIAS STEINMAURER

Wien – Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr hat seinen Standpunkt gegen Energiepreisdeckel bekräftigt. "Wir müssen alles was wir können, mobilisieren um Energie einzusparen – und da gehört natürlich der Privatsektor dazu." Damit dort Energie gespart werde, "müssen die Preissignale dort ankommen; dass Energie teuer ist, dass Heizen teuer ist. Aber die Rechnungen dürfen nicht explodieren, es braucht Kompensationen, um Haushalte nicht in Existenznot zu bringen.

Energiesparen hat kurzfristig den größten Hebel. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr

"Energiesparen hat kurzfristig den größten Hebel", sagte der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo am Rande eines Pressegesprächs bezogen auf ein Verhindern von womöglich notwendig werdenden Gasrationierungen, sollte der Gasfluss aus Russland gedrosselt bleiben oder gar ganz versiegen. Eine Verpflichtung zum Energiesparen sei aber nicht angebracht: "Ein Raumtemperaturkommissar wird nicht durch die Wohnungen gehen. Die Raumtemperatur liegt sicher in der Autonomie des Einzelnen. Aber was wichtig ist, ist dass die Potenziale genutzt werden, und die haben mit finanziellen Anreizen zu tun", so der Ökonom.

Gasknappheit muss Menschen klar sein

"Daher sollten die Preissignale tatsächlich an die Haushalte durchgereicht und nicht gefiltert werden", sagte Felbermayr auf Nachfragen von Journalistinnen und Journalisten. "Einen Deckel halte ich nicht für gut. Wichtig ist, dass allen klar ist, wie wahnsinnig knapp und teuer Gas ist – und daher teuer."

Einhergehend brauche es aber sozialpolitische Abfederungen. "Man könnte Haushalten gewissen Mengen am Normverbrauch gemessen gutschreiben, ähnlich ginge es beim Strompreis." Das würde dazu führen, dass Haushalte voll zahlen, wenn sie über gewissen Normverbrauchsgrößen liegen würden, blieben sie darunter würden sie profitieren. Aus Sicht Felbermayrs würden damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: "Die Preissignale würden ankommen, die Sparanreize wären hoch. Es würde dafür Sorge getragen, dass die Menschen mit der Last umgehen können - wer spart, der spart viel, weil die Preise so hoch sind. Die Basisausstattung (mit Energie, Anm.) würde zum Normalpreis oder sogar zum Nullpreis gewährleistet."

Wifo-Umweltökonomin Claudia Kettner sprach sich ebenso dafür aus, "einen gewissen Grundbedarf zu einem geringeren Preis" zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich würden reichere Haushalte auch verhältnismäßig mehr Energie verbrauchen als einkommensschwächere. "So würden Ärmere mehr profitieren", sagte die Expertin.

Kurzfristig mehr Gas eingespeichert

Trotz Wartung der Pipeline Nord Stream 1 und dadurch bedingt geringeren Gaszuflüssen aus Russland wurde in Österreich am Montag noch etwas Gas eingespeichert. Aber die Gasbefüllung der Speicher werde in den nächsten Tagen langsamer erfolgen und "es ist möglich, dass an einzelnen Tagen auch Gas ausgespeichert wird", teilte das Klimaministerium am Mittwoch mit. Der laufende Bedarf könne gedeckt werden, für die Stromproduktion wird derzeit kaum Gas benötigt.