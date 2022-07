Die Leichtathletik-WM wirft ihre Schatten voraus

Für Österreichs Diskus-Aushängeschild Lukas Weißhaidinger geht es in den USA um Gold oder Silber. Die WM-Bronzemedaille hat der Oberösterreicher bereits in Doha gewonnen.

Eugene – Die mit einem Jahr Verspätung ab Freitag in Szene gehende 18. Leichtathletik-WM in Eugene ist die erste in den USA. Gleich 49 Medaillen-Entscheidungen stehen auf dem Programm. Aus österreichischer Sicht ist der Diskuswurf mit Lukas Weißhaidinger das wegen der Zeitverschiebung von neun Stunden aus europäischer Sicht nächtliche Highlight. Das renovierte Stadion Hayward Field ist das Zentrum der US-amerikanischen Leichtathletik, das Gastgeberland darf auf viel Edelmetall hoffen.